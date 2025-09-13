Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı

Siyonist işgalci israil ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosundaki ilk tekne Binzert Limanı'nda halkı selamladıktan denize açıldı.

Gazze'ye gidecek olan ilk teknede Türkiyeli aktivistlerin de olduğu öğrenildi.

İspanya’nın Barselona kentinden 31 Ağustosta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra Tunus’tan 23 tekne Küresel Sumud Filosunda yer alıyor.

Başkent Tunus’tan dün ve bugün açılan tekneler ile Binzert limanından ayrılan tekneler Tunus açıklarında birleşerek Gazze’ye doğru yola devam edecekler.

Aralarında Türkiyelilerin de olduğu 50’ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan’dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecek.

Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Tunus’un Binzert Limanı’nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin bugün Gazze’ye doğru hareket edeceğini, açık denizde başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart Limanları’ndan ayrılan teknelerle buluşacaklarını duyurmuştu.