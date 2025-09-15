Sumud Filosu’nun ilk gemisi Tunus’un Sidi Busaid limanından ayrıldı

Siyonist rejimin ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki tekneler Akdeniz’e açılmaya devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu’nun ilk gemisi, Tunus’un Sidi Busaid Limanı’ndan Gazze Şeridi’ne doğru yola çıktı.

Dün de Türk aktivistlerin de bulunduğu filonun ilk teknesi Binzert Limanı’ndan halkı selamlayarak Gazze’ye doğru hareket etmiş, ardından bir tekne daha yola çıkmıştı.

31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona kentinden hareket eden 22 tekne ile Tunus’tan katılan 23 tekne Küresel Sumud Filosu’nda yer alıyor. Başkent Tunus’tan ve Binzert Limanı’ndan ayrılan tekneler, Tunus açıklarında birleşerek Gazze’ye doğru yollarına devam edecek.

Açık denizde İtalya ve Yunanistan’dan katılacak teknelerle buluşacak olan filoda, 50’ye yakın ülkeden bine yakın aktivist bulunuyor.

Filonun Tunus’tan çıkışı, hava şartları ve güvenlik gerekçeleriyle birkaç kez ertelenmişti. 8-9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye Sidi Busaid Limanı’nda dron saldırısı düzenlenmişti. 10 Eylül’de yapılması planlanan çıkış da kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Küresel Sumud Filosu’nda “Özgürlük Filosu Koalisyonu”, “Küresel Gazze Hareketi”, “Mağrib Sumud Konvoyu” ve Malezya merkezli “Sumud Nusantara” organizasyonları yer alıyor.