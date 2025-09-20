Hizbullah'tan ''Şehit Nasrullah'ı Anma Töreni'ne katılım çağrısı

Lübnan Hizbullah Hareketi, eski Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ve eski Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in birinci şehadet yıldönümü münasebetiyle 27 Eylül'de düzenlenecek anma programı için geniş katılım gösterme çağrısında bulundu.

Hasan Nasrullah, 27 Eylül'de Dahiye bölgesinde işgalci İsrail ordusunun düzenlediği terör saldırısı sonucunda şehit düşmüştü.

Şehit Nasrullah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısıyla şehit olmuştu.

Etkinlikler 25 Eylül'de başlayacak

Hizbullah Medya Faaliyetleri Birimi Sorumlusu Şeyh Ali Zahir, anma etkinliklerinin 25 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Programa göre, 25 Eylül'de yerel saatle 17.00'den 19.00'a kadar Beyrut'taki Rauşe Kayası'na Nasrullah ve Safiyuddin'in fotoğrafları yansıtılacak ve bu etkinliğe deniz faaliyetleri eşlik edecek.

Zahir, 27 Eylül'de ise üç genel sekreterin kabirlerinin bulunduğu yerlerde eş zamanlı olarak resmi ve merkezi bir tören düzenleneceğini ve törende Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın bir konuşma yapacağını duyurdu.

Zahir'in açıkladığı diğer etkinlikler arasında şunlar yer alıyor:

Nasrullah'ın şehit edildiği saat olan 18.21'de Lübnan'ın tüm bölgelerinde halka açık anma buluşmaları düzenlenecek.

İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği tarafından 25 Eylül'de uzun bir televizyon günü hazırlanacak.

Kutsal mekanlarda uluslararası hafızların katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek.