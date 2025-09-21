  1. Dünya
  2. Ortadoğu
21 Eyl 2025 19:37

İsrail, bölge ülkelerinin zenginliklerine göz dikiyor

İsrail, bölge ülkelerinin zenginliklerine göz dikiyor

Ensarullah lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, Siyonist İsrail'in işgal planının Gazze ile sınırlı olmadığını belirterek, ''Bu rejim, Fars Körfezi ülkelerinin zenginliklerine göz dikiyor.'' dedi.

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, 21 Eylül Devrimi’nin 11. yıldönümü dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

El Husi, ''Bu tarihi ve büyük zaferden dolayı Allah'a şükrediyoruz.'' dedi.

El Husi, "Amerikan ve İsrail ajanları, aziz milletimizin toplumsal dokusunu parçalamak  ve Yemenliler arasında anlaşmazlık yaratmak için var güçleriyle çalışıyor'' ifadesini kullandı.

Yemen'in Gazze'ye destek tutumunun ardından ABD, İsrail, bölgedeki aktörlerin Yemen planının başarısız olduğunu belirten Ensarullah lideri, ''Düşmanlar İsrail'in güveliği için Filistin halkının yalnız bırakılmasını istiyor'' açıklamasını yaptı.

Seyyid Abdülmelik el-Husi, Siyonist İsrail'in işgal planının Gazze ile sınırlı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

''Siyonist rejim, Fars Körfezi ülkelerinin zenginliklerine göz dikiyor. Düşmanın tehditleri Mescid-i Aksa ve kutsal topraklarındaki Mekke ve Medine'yi de kapsıyor. İsrail düşmanı, Mısır, Ürdün ve Irak konusunda net bir tavır sergiliyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Katar'a saldırdı. Katar'a yönelik saldırı, tüm bölge ülkeleri, özellikle de Fars Körfezi ülkeleri için bir ders niteliğindedir’’ 

Ensarullah Lideri, "Yemen milleti, dini kimliğiyle, Filistin'e özgürlük ve destek yolunda yürümeye devam edecek ve asla yabancıların egemenliği altına girmeyecektir." diye konuştu.

News ID 1930533

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler