Siyonist rejim’in Yemen’e saldırısında 50 şehit ve yaralı

İlk verilere göre, bugün öğleden sonra Siyonist rejimin Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda en az 2 kişi şehit oldu, 48 kişi yaralandı.

Ensarullah Hareketi'ne bağlı medya kaynakları, bu saldırıda 65’ten fazla füzenin kullanıldığını ve bunun Yemen’e yapılan en yoğun hava saldırısı olduğunu bildirdi.

Siyonist rejimin ordusuna ait radyo, operasyona 20 savaş uçağının katıldığını iddia etti. Kanal 12 televizyonu ise, ordu komutanlarından bir kaynağa dayandırarak, Husilere karşı saldırıların hızlandırılacağını ve yeni taarruz operasyonlarının planlandığını duyurdu.

Ayrıca Siyonist rejimin başbakanlık ofisi, Netanyahu’nun bu saldırı talimatını New York’a giderken uçağında verdiğini açıkladı.

