Siyonist rejimden Yemen'e hava saldırısı (+VİDEO)

El‑Mesire kanalı, işgalci İsrail rejiminin Yemen’in başkenti Sana’a’ya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Bu saldırıya ilişkin henüz tazminat veya kayıp bilgileri netleşmedi. Olayın ardından şehirden patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

El‑Hadath televizyonu, Sana’a’nın bugün 13 ayrı saldırıya maruz kaldığını; bu saldırıların hem hava hem deniz unsurlarıyla gerçekleştiğini aktardı. El‑Arabia kanalı ise İsrail kaynaklarına dayanarak, saldırıların Yemen’deki komuta merkezlerini hedef aldığı iddiasında bulundu.

Siyonist rejim Televizyonu Kanal 13, hava taarruzlarının hedefinde komuta noktaları, askeri liderler ve Ensarullah’ın silah depoları olduğunu ileri sürdü. Siyonist işgal rejiminin savaş bakanı Yisrael Katz da saldırıların genelkurmay karargâhı ve İHA depolarını vurduğunu iddia etti.
 

