Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Muhammed Akil'i tanıyalım

Lübnan Hizbullah’ındaki Rıdvan Özel Birimi’nin kurucusu ve komutanı Hacı Abdülkadir, halk arasında “Hacı İbrahim Muhammed Akil” olarak bilinir. 24 Aralık 1962’de Bekaiyye’nin Bednail şehrinde doğan şehit komutan, Beyrut’taki İslami faaliyetlerin kurucularından biri ve 1980’lerin başında Siyonist rejimin Beyrut’u işgaline karşı kahramanca mücadele eden liderlerden biri olarak tanınmaktadır.

1990’ların başında Hizbullah’ta merkezi eğitim sorumluluğunu üstlenen Hacı Abdülkadir, direniş birimlerinin insan kaynaklarını geliştirmede önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, 1990’lı yılların ortalarında İslami Direniş Karargahı’nın da sorumlusuydu.

Şehit Akil, 1997’den itibaren Siyonist ordunun Güney Lübnan’dan çıkarılmasına kadar Cebel Amel operasyon biriminin başında bulunmuş ve bu dönemde birçok önemli operasyona doğrudan komuta etmiştir. 2008’den itibaren Hizbullah Genel Sekreteri’nin operasyon yardımcısı olarak görev yapmış ve Cihat Konseyi üyesi olmuştur.

Hacı Abdülkadir’in Askeri Teorileri

Hacı Abdülkadir, ünlü Çinli filozof ve lider Sun Tzu’nun eserlerini incelemiş ve “Savaş Sanatı” adlı kitabından “düşmanı tanımanın” önemini çıkarmıştır. Ayrıca, İngiliz askeri teorisyen Liddell Hart’ın “dolaylı yaklaşım” ilkeleri hakkında düşüncelerinden de faydalanmıştır.

Hacı Abdülkadir, “İslami mücadele” adı altında özgün askeri teoriler geliştirerek, bu kavramları aktarmakla kalmayıp, uygulamada da yaratıcılığını göstermiştir. Gerçek ruh ve inanca dayanan asimetrik savaş, entegre bir muharebe sahası ağı ve özel kuvvetler harekâtları teorisi gibi unsurları içeren belirli bir "İslami askeri ekol"ü teorik ve pratik olarak kökleştirmeye çalışmıştır.

İsrail’in muharebe sistemini anlamak ve 40 yılı aşkın çatışma deneyimlerini titizlikle takip etmek suretiyle, İbrahim Akil, direnişin piyade birlikleri ve özel kuvvetlerinin “bireysel muharebe” eğitiminin önemini kavramış ve bu alanda dünyadaki yaygın eğitim sistemlerinden farklı bir yaklaşım geliştirmiştir. Klasik teorilerin gerilla savaşının esnek ve hareketli taktikleriyle birleştirildiği benzersiz bir operasyonel düşünce formülü oluşturmuştur.

Düşmanla mücadele ettiği süre boyunca, direniş savaşında taktik düşünceyi güçlendirmeye odaklanmış, bu durumu düşman “beyin savaşı” olarak nitelendirmiştir. Harekâtın sorumluluğunu üstlendiğinde, güçlü ve yetenekli bir direniş gücü oluşturmak için kapsamlı tatbikatlar başlatmış ve bu çalışmaların sonuçları 2006 savaşında görülmüştür. 33 günlük savaşın ardından projesini tamamlayarak Rıdvan Özel Birimi’ni kurmuştur.

2006 yılında işgal rejiminin Lübnan’a yönelik saldırısına karşı başarıyla direnen liderlerden biri olmuştur. Şehadetine kadar İslami direnişin Rıdvan Gücü’nün kuruluşunu, gelişimini ve liderliğini denetlemiştir.

Aksa Tufanı harekâtının başlangıcından itibaren Lübnan destek cephesinde Rıdvan Gücü’nün askeri operasyonlarının planlamasını ve denetimini yapmıştır. Hacı Abdülkadir, 20 Eylül’de Beyrut’un güney banliyösünde hain bir İsrail suikastı sonucu şehit olmuştur.