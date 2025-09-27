Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şehit Visam Hasan Tavil kim?

“Hacı Cevad” adıyla da bilinen Visam Hasan Tavil, 20 Eylül 1975’te Güney Lübnan’ın Lübnan'ın güneyindeki Hirbet es-Slim köünde doğdu. Ağabeyleri arasında büyüdü ve 7 yaşındayken Siyonist rejimin Lübnan’a saldırısına tanıklık etti. İşgalin ilk aylarında ağabeylerinin bazıları direniş gruplarına katıldı ve bu sayede o da direniş ve Hizbullah kavramıyla tanıştı. Bu nedenle 1989’da Hizbullah saflarına katıldı.

Evli ve 4 çocuğun babasıydı. Hacı Cevad, 1982’de İslami Direniş’e katılan şehit komutan Fadi Hasan Tavil’in kardeşi, ayrıca şehit Hüseyin Hani Tavil ve Muhammed Hani Tavil’in amcasıydı. Ailesinin büyük kısmı Hizbullah üyesiydi. Visam, 1987’de, Güney Lübnan’daki İsrail işgal güçlerine ve onların işbirlikçilerine karşı düzenlenen büyük Bedr Operasyonu’nda yer aldı.

Hacı Cevad, çok sayıda askeri eğitimden geçti ve en üst düzeylere kadar ilerledi. Hizbullah, onun bu grubun askeri eğitim sisteminin inşasında ve geliştirilmesinde etkili bir rol oynadığını açıkladı. Güney Lübnan’ın 2000’de özgürleşmesinden önce pek çok operasyonda, özellikle kritik görevlerde yer aldı.

Nisan 1996’daki Siyonist rejimin Lübnan’a saldırısının ardından, İklim el-Tuffah hattında keşif sorumlusu oldu, ardından aynı bölgenin komutan yardımcılığını üstlendi. 1999’da, Siyonist rejim ordusuna karşı düzenlenen Secd Operasyonu’nda boynundan ağır yaralandı. 2000’de Güney Lübnan’ın kurtuluşundan sonra da, Şebaa Çiftlikleri’ndeki düşman mevzilerini hedef alan operasyonlara katıldı. Ayrıca 2006’da Siyonist askerlerin esir alınması operasyonunda ve 33 Gün Savaşı’nda aktif görev aldı.

Hizbullah operasyonlarındaki başarısı öyle belirgindi ki, Seyyid Hasan Nasrallah birçok kez kendisini övgüyle andı.

Hacı Cevad, Suriye ve Irak’ta terörizme karşı mücadelede de önemli rol oynadı. Şehit General Kasım Süleymani, İmad Muğniye ve Mustafa Bedreddin gibi direniş liderlerinin en önde gelen yoldaşlarındandı ve Hizbullah’ın seçkin Rıdvan Özel Birliği’nde üst düzey sorumluluk üstlendi.

Şehit Tavil, İmad Muğniye, Seyyid Zülfikar, Hac Ebu Muhammed el-İklim, Hac Ebu İsa el-İklim, Hac Hatem Hamada, Hac Ala el-Bosna, Hac Halid Bezi, Hac Muhammed Surur ve diğer pek çok direniş komutanıyla omuz omuza mücadele etti. Suriye savaşının başlamasıyla birlikte, cepheye katılan ilk Hizbullah mensuplarındandı. 7 Ekim sonrası da Lübnan-işgal altındaki Filistin sınırında düşman mevzilerini hedef alan birçok önemli operasyona komuta etti.

Siyonist rejim, Hacı Cevad’ın aracını Hirbet es-Slim beldesinde seyir halindeyken güdümlü bir füzeyle hedef aldı. Bu saldırı sonucunda yaralandı, aracı yoldan çıktı ve alev aldı.

Saldırının ardından Hizbullah, yayınladığı resmi bildiride, Rıdvan Güçleri Komutan Yardımcısı Visam Hasan Tavil’in şehadetini doğruladı.