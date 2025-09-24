Siyonist askerleri esir alma stratejisinin kurucusu Fuad Şükür’ü tanıyalım

“Hacı Muhsin” olarak da bilinen Şehit Fuad Şükür, 25 Nisan 1961’de Lübnan’ın doğusundaki Baalbek bölgesi, En-Nebi Şit kasabasında doğdu. Genç yaşlarından itibaren, bölgeden 10 gençle birlikte Hizbullah’ın kuruluşunun temelini attı ve 1982’de İsrail’in Lübnan işgali sırasında Halde savaşına katıldı. 1992-1995 yılları arasında Hizbullah’ın Bosna-Hersek’e asker sevkiyatını yönetti.

Operasyonel geçmişi

El-Ahbar gazetesine göre Şükür, Siyonist askerleri esir alıp onları direnişin esirleriyle takas etme planını ilk düşünenlerden biriydi. Şükür, Beyrut kuşatması sırasında Ciye bölgesinde esir alma operasyonunu bizzat denedi, ancak esir alınan asker hayatını kaybetti ve cesedinin Beyrut’a nakli mümkün olmadı.

1986 yılında Kunin kasabasında iki Siyonist askerin esir alınması operasyonunu da bizzat denetledi; bu operasyon, Hizbullah’ın ilk nesil üyelerinden Şehit Semir Matut tarafından yönetildi.

Hacı Muhsin, 33 Gün Savaşı ve sonrasındaki İsrail karşıtı savaşlarda Lübnan’daki İslami Direniş’in askeri planlamasından sorumluydu. Şükür, 1980’lerden itibaren Hizbullah’ın ilk merkezi askeri sorumlusu, Merkez Konseyi ve Cihad Konseyi üyesiydi.

Bazı kaynaklar, Şükür şehit olduğunda, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın kıdemli danışmanı ve parti içindeki en yüksek askeri komutan olduğunu belirtiyor. Şükür, Hizbullah’ın en üst askeri organı olan Cihad Konseyinde görev yapıyordu ve Suriye’de terörle mücadele operasyonlarına da katıldı.

Şükür, onlarca yıl boyunca sadece Siyonist rejimin değil, aynı zamanda ABD’nin de hedefindeydi; çok cepheli faaliyetleri ABD’de büyük endişe yaratıyordu. 2017’den itibaren, 1983’te Beyrut’taki Deniz Piyadeleri kampına yapılan bombalı saldırıya katıldığı gerekçesiyle ABD yaptırım listesine alındı ve kendisi için 5 milyon dolar ödül konuldu. Bu saldırıda 241 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti.

El-Meyadin’e göre, 33 Gün Savaşı boyunca Şehit Şükür operasyon odasını terk etmedi ve Siyonist düşmanla yapılan tüm savaş detaylarını takip etti. Bu şehit komutan, o dönemde füze ve deniz birimlerinden sorumluydu; İsrail’in Sa’ar gemisini hedef aldı ve savaşın seyrini Hizbullah lehine çevirdi.

Hacı Muhsin’in askeri ve kişisel özellikleri

Şükür’ün Lübnan içinde ve dışında yürüttüğü operasyonlarda iki belirgin özelliği vardı: detaylı planlama ve hesaplanmış uygulama.

El-Meyadin’e göre, Hacı Muhsin tüm Lübnan direniş komutanlarıyla çalıştı ve askeri operasyonlarda Hizbullah’ın beyinlerinden biri olarak kabul edildi. Onu tanıyan herkes, Hacı Muhsin’in kültürel ve insani düzeyde yüksek bir karaktere sahip olduğunu, askeri konularda olağanüstü zekâ ve uzmanlığa sahip olduğunu, düşmana karşı etkili planlar geliştirdiğini onaylıyor.

Hacı Muhsin olayları dikkatle kaydeder, farklı açılardan belgeler ve hem özel hem genel şartlarla açıklar, olayların çarpıtılmasından hoşlanmazdı.

Fuad Şükür’ün, Ocak 2013’te Siyonist rejim tarafından Beyrut’taki evinin önünde suikasta uğrayan Hizbullah komutanı Hasan al- Laqqis ile istisnai bir iş ve dostluk ilişkisi vardı. Laqqis’in şehit edilmesi onun moralini derinden etkiledi. Bu iki komutan, Hizbullah’ın farklı askeri eğitim ve füze/İHA kapasite geliştirme programlarını birlikte denetliyor ve yönetiyorlardı.

Fuad Şükür’ün şehadeti

30 Temmuz 2024 Salı günü Siyonist rejim ordusu, Güney Beyrut’ta bir binaya düzenlenen hava saldırısında Fuad Şükür’a suikast düzenlediğini açıkladı.

Saldırının ertesi günü Hizbullah resmi bir açıklama yaparak Hacı Muhsin’in şehadetini doğruladı ve cesedinin, Siyonist rejimin hedef aldığı binanın enkazından çıkarıldığını bildirdi.

1 Ağustos Perşembe günü Hizbullah, şehit Fuad Şükür için görkemli bir cenaze töreni düzenledi; törende Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah konuşma yaptı.

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah, bu konuşmada Şükür ile günlük olarak iletişim halinde olduğunu ve sürekli yüz yüze görüşmeler yaptığını belirtti. Şükür, Nasrallah’ı tüm askeri operasyon detaylarından haberdar ediyordu.