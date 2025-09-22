Hürmüzgan eyaleti 'Sumud Dostları' konvoyunu ağırlayacak

İran'ın Hürmüzgan eyaleti bu akşamdan itibaren 'Sumud Dostları' konvoyunu ağırlayacak.

Hürmüzgan İslamî Propaganda Müdürü Gulamhüseyin Hakkani, bugün “Direniş Filosu” adı altında Gazze halkına destek amacıyla küresel bir hareketin ortaya çıktığını söyledi.

Hakkani, İranlı bir grup vatandaşın Gazze ve işgal altındaki topraklara ulaşmaya çalıştığını ancak siyonist rejimin, İranlıların karavana katılması durumunda uluslararası Direniş filosunu hedef alacağı tehdidinde bulunduğunu belirtti. Bu nedenle İranlı katılımcılar güvenlik gerekçesiyle yolculuğu iptal etti.

Hakkani, bunun üzerine halkın kendi inisiyatifiyle karavana katılamayanların ülkede kendi yolculuklarını başlattığını ve çeşitli şehirlerde programlar düzenleyerek halk yardımlarını topladıklarını, bu yardımları uluslararası Direniş filosuna ulaştıracaklarını söyledi.

Hürmüzgan’daki 'Sumud Dostları' konvoyu program detayları

Hürmüzgan’da 'Sumud Dostları' konvoyunu karşılamak için kurulan ekibin üyesi Said Ali Behşi, özgürlük filosu Direniş Dostları’nın Hürmüzgan’da özel programlar gerçekleştireceğini, Fars Körfezi kıyılarından Umman Denizi kıyılarına ve adalara kadar etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Behşi, konvoyun Pazartesi akşamı saat 20:00’de Buşehr eyaletinden Parsiyan ilçesine giriş yapacağını, oradan Emani köyünden Parsiyan Şehitler Mezarlığı’na halk tarafından karşılanacağını ve burada bir anma töreni düzenleneceğini söyledi.

Yetkili, Salı sabahı 23 Eylül günü saat 07:30’da Parsiyan’da araçlı uğurlama töreni yapılacağını ve konvoyun Bandar Lengeh ilçesine doğru yola çıkacağını; burada Bandar Bostaneh, Bandar Kong ve Bandar Lengeh’de etkinliklerin gerçekleştirileceğini, aynı gün saat 17:00’de Bandar Lengeh Şehitler Mezarlığı’nda halkın toplanacağını ifade etti.

Behşi, Çarşamba günü konvoyun doğu Hürmüzgan’a geçeceğini, Sirik ve Cask ilçelerinde etkinlikler düzenleyeceğini; Perşembe günü ise Minab, Keşm ve Hürmüz Adası’nda programların devam edeceğini söyledi.