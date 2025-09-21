Gazze ablukasını kırmak için yeni filo hazırlanıyor

Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan “Direniş” (Sumud) filosu hala Gazze’ye doğru ilerlerken, yeni bir filo daha yola çıkmak üzere hazırlıklarını tamamlıyor.

El-Mayadeen’e göre, Uluslararası Gazze Ablukasını Kaldırma Komitesi, yeni bir filo oluşturduklarını ve bu filonun önümüzdeki Çarşamba günü İtalya’dan Gazze’ye doğru hareket edeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, “Direniş” filosuna bağlı bazı gemiler, İtalya’nın Sicilya Adası kıyılarında fırtınayı atlattıktan sonra yola çıkmaya hazırlanıyor.

Geçen hafta Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkan 23 gemiden 13’üncüsünün seferi ise halen devam etmekte.

Yaklaşık 50 gemiden oluşan “Direniş” filosu, Tunus, İtalya, Yunanistan ve Libya limanlarından Gazze’ye doğru hareket etmeye başladı. Ayrıca bazı gemiler de bu ay içinde İspanya’nın Barselona limanından hareket etti. Gemilerde tıbbi ve gıda yardımları ile 40’tan fazla ülkeden aktivistler bulunuyor.