Hürmüzgan’da “Sumud Dostları” deniz geçit töreniyle karşılandı

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde, Gazze halkına destek amacıyla düzenlenen “Sumud Dostları” konvoyu büyük bir coşkuyla karşılanmaya devam ediyor.

Hürmüzgan İslamî Propaganda Müdürü Gulamhüseyin Hakkani’nin açıklamalarına göre, İranlılar uluslararası Direniş Filosuna katılmak istese de siyonist rejimin tehditleri nedeniyle bu katılım güvenlik sebebiyle iptal edilmişti. Ancak halk kendi inisiyatifiyle ülke içinde yardım kampanyaları ve destek yürüyüşleri düzenlemeye devam ediyor.

Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen “Sumud Dostları” konvoyu, Parsiyan ilçesinde denizlerde gerçekleşen coşkulu geçit töreniyle devam etti. Onlarca halk teknesi, küçük bot ve kayıklarla konvoya eşlik ederek desteklerini gösterdi. Karayolu konvoyu da şehirden sahile kadar halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Konvoyun önümüzdeki günlerde Hürmüzgan’ın diğer ilçeleri Sirik, Cask, Minab, Keşm ve Hürmüz Adası’nda da çeşitli etkinliklerle sürmesi bekleniyor.