Gazze için İran’da sembolik yolculuk

'Sumud Dostları' konvoyu, Gazze halkıyla dayanışmayı göstermek ve bu bölgenin haksız ablukasını kırmak amacıyla hareket ediyor. Konvoy, Cumartesi gecesi Mahşehr ilçesine ulaştı. Daha önce Beheban, Ahvaz ve Abadan şehirlerinden geçmişti.

Konvoyun Mahşehr’e girişi, farklı sosyal ve kültürel gruplardan yoğun katılımla gerçekleşti. Mahşehrli vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ve zulme karşı sloganlarla konvoyu karşıladı ve Gazze’nin özgürlük idealiyle dayanışmalarını gösterdi.

Şehirdeki farklı noktalar, özellikle parklar ve toplu buluşma alanlarında kültürel ve halk etkinlikleri düzenlendi. Direniş marşlarının icrası ve dayanışma mesajlarının paylaşılması etkinliğin önemli bölümlerini oluşturdu.

'Sumud Dostları' konvoyu, yolculuğuna devam ederek Hindican ilçesine ulaşacak

Bu sembolik hareket, Filistin halkının zulüm altındaki durumunu dünyaya duyurmak ve abluka ve baskıya karşı direniş ruhunu güçlendirmek amacıyla yürütülen ulusal çaplı bir halk kampanyasının parçasıdır.