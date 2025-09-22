İtalya'da Küresel Sumud Filosu'na destek

İtalya'nın başkenti Roma'da Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik süren saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

​Ülke genelinde yaklaşık 70 kentte gerçekleşen eylemlerde, Gazze’de derhal ateşkes sağlanması talep edilirken, İtalya hükümetine İsrail ile tüm ilişkileri kesme çağrısı yapıldı ve Filistin halkına insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Global Sumud Filosu’na destek mesajı verildi.

Gazze'de soykırım sürüyor

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 61 artarak, 65 bin 344'e yükseldi.