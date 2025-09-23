Gazze’ye umut taşıyan Sumud Filosu Yunanistan’a yaklaştı

Filistin Enformasyon Merkezi’nin aktardığına göre, Gazze ablukasını kırmak için hareket eden küresel Sumud Filosu, Salı günü Girit adası yakınlarında uluslararası sular ile Yunanistan kara suları arasındaki bölgeye ulaştı.

El Cezire’ye göre, Yunan tekneleri ve gemilerinin de bu filoya Girit adası yakınlarında katılması ve topluca Filistin kara sularına doğru hareket etmeleri bekleniyor. Bu filonun önümüzdeki altı gün içinde Gazze’ye ulaşacağı öngörülüyor.

El Cezire, üst üste üçüncü gece boyunca kimliği belirsiz insansız hava araçlarının filonun gemilerinin üzerinde görüldüğünü bildirdi. Filonun yönetimi bu durumu, bu insani misyonu suçlu göstermeye ve zayıflatmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.

Sumud Filosu’nun yönetimi, Siyonist rejimin filoya yönelik tehditlerini kınayarak, bu misyonun tamamen barışçıl ve insani bir girişim olduğunu, uluslararası hukuk çerçevesinde Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırma hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Daha önce, iki İsrail insansız hava aracının Tunus’un Sidi Busaid limanında iki gemiyi ayrı saldırılarda hedef aldığı açıklanmış, işgal rejimi ise bu konuda sessiz kalmıştı.

Yaklaşık 23 gün önce yola çıkan bu filo, 50’ye yakın ülkeden onlarca gemi ve tekneden oluşuyor ve şimdiye kadar Gazze ablukasını kırmak için düzenlenen en büyük deniz misyonu sayılıyor.