Siyonist rejimin “Sumud Filosu”na tehditleri artıyor

“Sumud Filosu”nun organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, siyonist rejimin bu insani girişimi engellemek amacıyla tehlikeli adımlarını artırdığı bildirildi.

Açıklamada, son haftalarda İsrail rejiminin Sumud filosuna yönelik baskılarını artırarak, bu insani misyonu güvenlik tehdidi olarak göstermeye çalıştığı belirtildi. Bu girişimin amacı, filonun meşruiyetini sorgulamak ve olası saldırılarını meşrulaştırmak olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, son zamanlarda filonun takip edilmesi amacıyla kimliği belirsiz insansız hava araçlarının bölgede uçuş yaptığı tespit edildi. Bu durum, gemilerde bulunan 500’den fazla sivil insan hakları aktivistinin güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca insani misyonlar ve bu misyonlara katılan sivillerin tam koruma altında olduğu vurgulanarak, Sumud filosuna yapılacak herhangi bir saldırının Cenevre Sözleşmeleri’nin açık ihlali anlamına geleceği belirtildi.

Organizatörler, Gazze Şeridi’ne doğru hareket etmeye kararlı olduklarını ve bu ablukayı kırmak için mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.