Türkiye’nin 81 ilinde kadınlardan Gazze için destek zinciri

Türkiye’de 81 ilde kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturuyor.

İstanbul

AK Parti Kadın Kolları, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için İstanbul Üsküdar Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" adıyla düzenlenen etkinlikte, ellerini kenetleyerek sahil hattı boyunca zincir oluşturdu.

Ordu

Ordu'da AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Trabzon

Trabzon'da AK Parti Kadın Kolları tarafından 'Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi.

Sivas

Sivas'ta, AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi. Sivas Devlet Hastanesi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kadınlar, kol kola girerek zincir oluşturdu ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kilis

Kilis'te AK Parti Kadın Kolları tarafından 'Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de AK Parti Kadın Kolları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Mersin

Mersin'de AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına tepki göstermek için Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi önünde toplandı. "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan kadınlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını "sessizlikle" protesto etti.

Yozgat

Yozgat'ta, AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi. Yozgat Otogar mevkisinde toplanan kadınlar, ellerinde pankartlar ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Düzce

Düzce'de AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Bartın

Bartın'da AK Parti Kadın Kolları tarafından 'Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi. Tarihi Yalı İskelesinde Gazze'ye destek için bir toplanan kadınlar, burada el ele tutuşup konvoy oluşturdu.

Kırklareli

Kırklareli'nde, AK Parti Kadın Kolları tarafından "Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi. Bir araya gelen kadınlar ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile el ele tutuşup "Gazze İçin Sessiz Çığlık" zinciri oluşturdu.

Kaynak: Akşam