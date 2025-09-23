Trump, İslam ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek

BBC News'a göre; ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi.

Trump, bugün Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesinin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Katar'ın eski başbakanı Şeyh Hamad bin Casim ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Trump ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün liderleri arasında bir görüşme yapılması planlanıyor." dedi.

BM 80. Genel Kurulu'nda Donald Trump'ın ikinci sırada kürsüye çıkması bekleniyor. Trump, ikinci kez başkan seçilmesinin ardından ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda konuşacak.