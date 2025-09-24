İran'da dolar kuru hafif geriledi

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

Serbest piyasada Amerikan doları, 103 bin 490 tümenden işlem görerek, bir önceki güne göre biraz düşüş yaşadı.

Dolar kuru dün yaklaşık 104 bin tümen seviyesindeydi.