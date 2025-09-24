İran ve Rusya yeni nükleer santral inşası için anlaştı

Rusya Devlet Nükleer Şirketi Rosatom, iki ülkenin İran’da küçük ölçekli nükleer enerji santralleri kurmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı.

Tahra ve Moskova, İran’da küçük nükleer enerji santralleri inşa edilmesine dair bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, Rusya Devlet Nükleer Şirketi Rosatom tarafından Çarşamba günü duyuruldu.

Moskova’da düzenlenen imza törenine Rosatom Başkanı Alexei Likhachev ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami katıldı. Rosatom, projeyi “stratejik” olarak nitelendirdi.

İslami, bu hafta İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, Tahran’ın 2040 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini 20 GW’a( yaklaşık 20 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kadar büyük bir kapasite) çıkarmayı hedeflediğini ve bu kapsamda sekiz yeni nükleer santral inşa etmeyi planladıklarını söylemişti.