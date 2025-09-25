Putin ve İranlı yetkililerin katılımıyla Moskova’da Dünya Atom Forumu toplandı (+VİDEO)

Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin de aralarında bulunduğu yabancı heyet başkanlarının katılımıyla Dünya Atom Forumu toplandı.

Kremlin, bu toplantının Perşembe günü Rusya’da nükleer endüstrinin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “Dünya Atom Haftası” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Toplantıya ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hojaev, Myanmar Askeri Yönetim Başkanı Min Aung Hlaing, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ve Rusya Devlet Atom Şirketi Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihachyov da katıldı.