İran'ın nükleer yenilikleri "Atom Expo 2025" fuarında tanıtıldı

Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen "Atom Expo 2025" fuarında, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun standı büyük ilgi görüyor. İranlı bilim insanlarının nükleer alandaki son teknoloji ve yenilikleri, fuarın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Dünya Atom Haftası kapsamında devam eden fuarda İran’ın tıp, tarım, elektronik ve ileri teknoloji alanlarındaki nükleer uygulamaları ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fuarda öne çıkan İran yapımı ürünler arasında şunlar yer aldı:

* Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif ilaçlar (radyofarmasötikler)*

* Soğuk plazma jeti cihazı (özellikle diyabetik yaraların tedavisi için)

* İzotop bakımından zengin ağır su üretimi

* Tarımda kullanılan radyasyon teknolojileri

* Hastalıkların teşhis ve tedavisinde nükleer uygulamalar

Etkinliğin dördüncü gününde, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun standı "Atom Expo 2025"in en çok ziyaret edilen stantlarından biri haline geldi.