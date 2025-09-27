ABD'nin yeni Gazze planı: Tony Blair geçici yönetici olarak görev yapacak

Wall Street Journal, Arap ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği plan kapsamında Gazze'de geçici yönetici olarak görev alabileceğini duyurdu.

Plan, "Uluslararası Geçiş Otoritesi" adıyla bir kurum kurulmasını öngörüyor. Kurum, Arap liderliğindeki uluslararası bir barış gücü desteğiyle çalışacak ve Gazze'yi birkaç yıl yönetecek. Daha sonra kontrolün Filistinlilere devredileceği iddia ediliyor. Kurum kadrosunda Filistinli teknokratlar yer alacak.

Plan, ABD'nin bölgede güvenilir bir aktör olarak değerlendirilemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Siyonist rejim ve ABD'nin daha önce yapılan anlaşmalara bağlı kalmaması ve Gazze'yi fiilen işgale kalkışmaları, bölgedeki taraflar ve Filistin halkı nezdinde güven verici bulunmuyor.

Beyaz Saray yetkilileri, planın hâlâ önemli engellerle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bu engeller arasında HAMAS'ın silahsızlanmayı kabul etmesi ve tüm esirleri serbest bırakması gerekliliği gösteriliyor.

ABD ve siyonist rejime yakın bazı Arap ülkeleri planı kısmen olumlu karşılasa da uygulanabilirliği, ABD'nin geçmişteki politika ve müdahalelerine ilişkin şüphelerle doğrudan bağlantılı bulunuyor.

Tony Blair'in rolünün kapsamı da henüz netleşmedi. Blair, doğrudan idari görev alabilir veya denetleme kurulu başkanı gibi bir konumda hareket edebilir. Blair'in ofisi konuya dair henüz yorum yapmadı.

Kaynak: Güneydoğu Güncel