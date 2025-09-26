Katil Netanyahu BM'de konuştu

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına İran ve Direniş Ekseni'ne karşı her zamanki iddialarıyla başladı.

İran'ın hızla bir nükleer silah ve balistik füze programı geliştirdiğini iddia eden Netanyahu, bu programın amacı sadece İsrail'i yok etmek değil, aynı zamanda Amerika'yı da tehdit etmekti.

Yemen, Gazze, İran ve Lübnan'daki cinaytelerinin öven Netanyahu "Husileri ezdik. Hamas ve Hizbullah'ı yendik. İran'ın nükleer ve balistik programlarını yok ettik" iddia etti.

İran'ın 12 günlük savcaşta İsrail'e nasıl misilleme yaptığını unutan Netanyahu "İran semalarını kontrol ettik ve pilotlarımız uranyum zenginleştirme merkezlerini hedef aldı." dedi.

Netanyahu "İran nükleer kapasitesini geri kazanamaz. Hamas'ın kalıntıları hâlâ Gazze'de ve görevi en kısa sürede tamamlamalıyız. Güvenlik Konseyi İran'a yaptırım uygulamalı. 207 tutukluyu iade ettik, ancak Gazze tünellerinde 20'si hayatta olan 48 tutuklu hala var." diye iddia etti.

Soykırımcı Netanyahu sözlerinin devamında "Bizi alenen kınayan birçok lider bize teşekkür ediyor ve İsrail'in sizin adınıza savaştığını söylüyorum. Almanlar bize, İsrail'in kimsenin yapmamızı istemediği bir şeyi yaptığını söyledi. 7 Ekim'de Amerika'ya karşı olanları bir düşünün, Washington harekete geçerdi ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz. İslamcı baskılara boyun eğen liderlere diyorum ki, bizi destekleyin" ifadesini kullandı.

İran'ı ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmekle suçlayan ve Gazze'de soykırım iddiasında bulunmaktan gurur duyan Netanyahu "Trump, İsrail ve Amerika'nın ortak bir tehditle karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyor. Dünyaya, İran ve vekilleri Amerikan bayrağını yakıp 'Amerika'ya ölüm' dediğinde, insanları kaçırdığında ve iki kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı öldürmeye çalıştığında, onlara eylemlerinin bedelini ödemeleri gerektiğini gösterdi" iddiasında bulundu.

Katil Netanyahu iddialarına şöyle devam etti:

"Filistinlilere 7 Ekim'den sonra bir devlet vermek, 11 Eylül'den sonra El Kaide'ye bir devlet vermek gibi ve bu delilik.

İsrail ve Lübnan arasında barış aynı zamanda muhtemel. Hizbullah'ın silahsızlandırılacağını söylediler ama sözlerden fazlası gerekiyor".