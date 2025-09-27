Irak: İran’ın nükleer faaliyetleri barışçıl amaçlı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, France 24 kanalına verdiği röportajda, ABD veya İsrail tarafından İran tesislerine yönelik saldırıların tekrarlanmaması umudunu dile getirerek, “İran tarafı defalarca kesinlikle nükleer silah peşinde olmadığını vurgulamıştır” dedi.

Bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak da Reşid, “Çocukların ve masum insanların kanının döküldüğü, gıda ve ilaçların bulunmadığı Gazze’deki felaket durumu sonsuza kadar devam edemez” ifadelerini kullandı.

Reşid, açıklamasının devamında,“Bölgedeki herkes İsrail’in saldırılarından endişe duyuyor. Barış ve istikrarın sağlanması için ilk adım saldırıların durdurulmasıdır” ifadelerinde bulundu.

ABD askerlerinin Irak’taki durumuna değinen Reşid, “Bu askerlerin Irak’ta kalması ya da ülkeden ayrılması, Bağdat ile Washington arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Artık uzun süreliğine çok uluslu ya da Amerikan güçlerinin varlığına ihtiyaç duymadığımız bir aşamaya geldik. Bu güçlerin ne zaman çekileceği iki tarafa bağlıdır.” dedi.

Reşid ayrıca, “IŞİD ağır bir yenilgiye uğratıldı ve Irak’ın tüm sınırları kontrol altına alındı. Bölgede her türlü terörist hareketi izliyoruz. El-Hol kampını kapatmayı hedefliyoruz, çünkü bu kamp sınır bölgelerinde Suriye, Irak ve hatta Türkiye için bir tehdit oluşturuyor. Haşdi Şabi konusunda da şunu söylemeliyim ki onlar Irak güvenlik güçlerinin bir parçasıdır ve IŞİD ve terörizmle mücadele için oluşturulmuşlardır” ifadelerini kullandı.