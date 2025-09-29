Küresel Sumud Filosu: İki gemimiz 3-4 gün içinde Gazze’ye varack

El-Mayadin’in aktardığına göre, küresel Sumud Filosu’nun yönetimi, filoya ait iki geminin Gazze’ye 366 deniz mili uzaklıkta bulunduğunu ve önümüzdeki 3-4 gün içinde varmalarının beklendiğini açıkladı.

Küresel Sumud Filosu’nun yönetimi, filonun şu anda 44 gemiden oluştuğunu ve önümüzdeki iki gün içinde son derece tehlikeli bir bölgeye giriş yapacağını bildirdi.

Filo yönetimi, Gazze’ye ulaşma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, dünya halklarını da bu filo ile dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Küresel Sumud Filosu, Gazze halkına yardım sağlamak ve ablukayı kırmak amacıyla, 50’den fazla gemiden oluşan bir konvoyla, Eylül ayının başlarında İspanya’nın Barselona limanından hareket etti. Farklı bölgelerden diğer gemiler de zaman içinde bu filoya katıldı.

Siyonist rejimin tehditlerine ve Binyamin Netanyahu kabinesinin filonun Gazze’ye ulaşmasını engelleme çabalarına rağmen, bu filoya ait tüm gemiler, varış noktaları olan Gazze’ye aynı anda doğru yol almaya devam ediyor.