10 teknelik yeni filo ablukayı kırmak amacıyla Gazze yolunda

Özgürlük Filosu koalisyonu (FFC) ve “Bin Madleen Gazze’ye Doğru” hareketi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 10 tekneden oluşan yeni bir filonun Gazze ablukasını kırmak amacıyla İtalya’nın Katanya şehrinde bulunan San Giovanni Li Cuti limanından Gazze’ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Habere göre, filoda Belçika, Danimarka, Avrupa Birliği, İrlanda, Fransa, İspanya ve ABD parlamentolarından temsilciler de dahil olmak üzere 20’den fazla farklı milletten toplam 70 aktivist yer alıyor.

Şu anda ise, Sumud filosu, 50’den fazla insani yardım taşıyan gemiyle, Siyonist rejimin tehditlerine rağmen Gazze sahillerine ulaşmaya çalışıyor.