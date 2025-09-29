Suriye'de bir Siyonist asker yaralandı

Siyonist ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyinde İsrail işgal güçlerine ait bir askeri karakolda meydana gelen patlamada bir subayın ağır yaralandığı belirtildi.

İşgal ordusunun İbranice hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin güneyindeki bir İsrail ordu karakolunda bugün erken saatlerde meydana gelen patlamada bir yedek subay ağır yaralandı. Asker tedavi için hastaneye sevk edildi" ifadeleri yer aldı.

Suriye topraklarındaki İsrail karakolunda meydana gelen patlamayla ilgili detay paylaşılmadı.

İsrail rejimi, Beşar Esed yönetiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden sonra Suriye ile sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi işgal etmiş ve ülke topraklarında ileri karakollar kurmuştu.