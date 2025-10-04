Colani rejimi Suriye’de meclis seçimlerini yarın yapacak

Suriye’de Colani rejimi, halkın temsil hakkının büyük ölçüde kısıtlandığı, sadece gösteri amaçlı ilk parlamento seçimlerini yarın gerçekleştirecek. Resmi ajanslar seçimlerin ulusal ve uluslararası medya önünde yapılacağını duyururken, propaganda faaliyetleri bugün yasaklandı.

Colani rejimi, meclisteki sandalye sayısını 150’den 210’a çıkaracağını açıkladı. Ancak yeni düzenlemelere göre, milletvekillerinin üçte biri doğrudan Colani tarafından atanacak. Geri kalan 140 vekilin ise seçimde başarılı olmalarının ardından rejimin onayını alması gerekiyor. Ayrıca olağanüstü durumlarda, rejimin iç güvenlik konseyi parlamentoyu feshetme yetkisine sahip.

Öte yandan, Rakka, Hesekê ve Deyr ez-Zor’un bazı bölgeleri ile Suveyda vilayetinde seçimlerin yapılmayacağı ya da belirsiz olduğu bildiriliyor.

