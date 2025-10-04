Suriye’de Colani Alevileri hedef almaya devam ediyor

Suriye aktivisti Şevk İbrahim, Colani rejiminin Esad’ın düşüşünden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Alevi sayısının 20 bini aştığını açıkladı. İbrahim, yaklaşık 1 milyon Alavinin yerinden edildiğini ve 50 binden fazlasının ise kayıp olduğunu belirtti.

Şevk İbrahim, Colani rejiminin Alevilere karşı acımasız sahra infazlarına devam ettiğini ve bu katliamların etnik kökenleri nedeniyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Öte yandan, güvenilir kaynaklar son üç ayda Colani’ye bağlı güçlerin Şam’ın doğusu, güneyi ve kuzeyindeki 9 yerleşim bölgesine yönelik saldırılarını artırdığını bildirdi. Bu saldırıların amacı ise özellikle Alevi nüfusunu bölgeden çıkarıp, kendi ailelerini yerleştirmek olarak gösterildi.

