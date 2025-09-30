  1. Dünya
  2. Ortadoğu
30 Eyl 2025 14:24

Katar: Türkiye ve Mısır Gazze toplantısına katılacak

Katar: Türkiye ve Mısır Gazze toplantısına katılacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Türkiye ve Hamas heyetinin, Gazze'ye ilişkin Doha'daki görüşmelere katılacağını duyurdu.

Arap medyasına göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Türkiye ve Hamas heyetinin, Gazze'ye ilişkin Doha'daki görüşmelere katılacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin de salı günü düzenlenecek Gazze için arabuluculuk görüşmelerine katılacağını bildirdi. Katar tarafının açıklamasında, Gazze planının Pazartesi günü Hamas’a iletildiği ifade edildi.

Katar, başkent Doha'ya yönelik saldırıların ardından ABD'den aldığı güvenlik garantilerinden memnun olduğunu açıkladı.

News ID 1930868

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler