Katar: Türkiye ve Mısır Gazze toplantısına katılacak

Arap medyasına göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Türkiye ve Hamas heyetinin, Gazze'ye ilişkin Doha'daki görüşmelere katılacağını duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin de salı günü düzenlenecek Gazze için arabuluculuk görüşmelerine katılacağını bildirdi. Katar tarafının açıklamasında, Gazze planının Pazartesi günü Hamas’a iletildiği ifade edildi.
Katar, başkent Doha'ya yönelik saldırıların ardından ABD'den aldığı güvenlik garantilerinden memnun olduğunu açıkladı.
