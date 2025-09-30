Trump’ın Gazze planına ilişkin Arap ve İslam ülkelerinden ortak açıklama

Al-Araby Al-Jadeed’e göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York’ta Donald Trump ile görüşen sekiz Arap ve İslam ülkesi, Gazze savaşını sona erdirdiğini iddia eden Trump’ın 20 maddelik planına tepki olarak ortak bir açıklama yaptı.

Bu ortak bildiri, Türkiye, Ürdün, Katar, BAE, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın dışişleri bakanları tarafından yayımlandı.

Bakanlar, anlaşmanın nihai hale getirilmesi ve uygulanması için ABD ve ilgili taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, bölge halkına barış, güvenlik ve istikrar sağlanmasının önemine vurgu yaptılar.

Bildiriye göre, söz konusu kapsamlı anlaşma; Gazze’ye yeterli ve kesintisiz insani yardım ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmesinin önlenmesini, tüm tarafların güvenliği ve özgürlüğünü garanti altına almayı taahhüt ediyor. Ayrıca İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve uluslararası hukuka uygun şekilde iki devletli çözüm temelinde Gazze ile Batı Şeria’nın bütünleşmesini öngörüyor.

Ancak bu sekiz Arap ve İslam ülkesinin Trump’ın ateşkes planına destek açıklaması, plan; Siyonist esirlerin serbest bırakılması, direnişin silahsızlandırılması ve tünellerin imhasına dair maddeler dışında, Gazze’nin yeniden inşası, Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girişine ilişkin net bir yol haritası ya da takvim sunmazken gündeme geldi.

Planda, tüm Siyonist esirlerin derhal serbest bırakılması ve direnişin silahsızlandırılması öngörülürken, Trump’ın Gazze’nin yeniden inşası için ortaya attığı ekonomik plan muğlak bir şekilde dile getiriliyor. Finansman kaynağı, gözetim yapacak uzmanların kimliği ve zamanlama konusunda hiçbir ayrıntı verilmiyor.

Ayrıca, Gazze’de yönetimin Filistin Özerk Yönetimi’ne devri için herhangi bir takvim bulunmazken, Hamas’ın gelecekte Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacağı vurgulanıyor.

Trump’ın planında Siyonist rejimin Gazze’den çekilmesi öngörülse de, bu çekilmenin nasıl ve hangi sınırlar üzerinden olacağına dair net bir coğrafi tanım veya zamanlama paylaşılmadığı, bunun “aşamalı” olacağı ifade edildiği dikkat çekiyor.