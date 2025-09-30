Trump Hamas'ı tehdit etti: Gazze barış planını kabul edin!

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın barış önerilerini kabul etmesini beklediklerini ve yanıt vermeleri için 3-4 günlük bir süre tanıdıklarını açıkladı.

Trump, Hamas'ın bu anlaşmaya uymak zorunda olduğunu söyledi ve bu süre zarfında bir anlaşmaya varılamaması halinde İsrail'in gerekli adımları atacağını belirtti.

ABD'li generallere yönelik konuşmasında 9 ayda 7 savaş durdurduğunu ileri süren Trump, "En önemlisini dün bitirmiş olabilirim" sözleriyle Gazze'deki savaşı sona erdirmiş olabileceğine işaret etti.

Bütün Arap ülkelerinin Gazze planına "tamam" dediğini ifade eden Trump, "3 bin yıldır savaşıyoruz diyorlar. Hamas'ın hemfikir olması lazım. Onlar için biraz zor ama durum bu. Tüm Müslüman ülkeler, Arap ülkeler anlaşmaya varabildi. Savaş garip bir şey. Ne olacağını hiçbir zaman bilemiyorsunuz." dedi.