ABD Federal hükümeti bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapatıldı

ABD'de 2025 mali yılı Salı gece yarısı sona ererken, federal hükümeti finanse edecek yeni bütçe üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Federal kurumların faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan geçici bütçe tasarısı Kongre’den geçemedi ve bu durum 2019’dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

Yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını reddetti.

Demokratların desteklediği, hükümete finansman sağlamanın yanı sıra yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren tasarı oy çokluğuyla kabul edilmedi. Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarı da yeniden oylamaya sunulmasına rağmen yeterli desteği bulamadı.

Temsilciler Meclisi, 19 Eylül’de hükümete 21 Kasım’a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını kabul etmişti. Ancak Senato, Cumhuriyetçilerin bu tasarısına onay vermedi.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılması ve Medicaid kesintilerinin geri alınması talepleri doğrultusunda Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddetti. Öte yandan Cumhuriyetçiler, mevcut harcama düzeylerinin korunmasını isteyen bir bütçe tasarısı üzerinde ısrarcı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Salı günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını ve bunun sonucunda çok sayıda çalışanın işten çıkarılabileceğini belirtmişti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi’nin tahminlerine göre, hükümetin kapanması durumunda yaklaşık 750 bin federal çalışan ücretsiz izne gönderilecek.

Hükümet Kapanması Ne Anlama Geliyor?

ABD yasalarına göre Kongre, her mali yılın başlangıcında (1 Ekim) bütçeyi onaylamak zorunda. Eğer bütçe onaylanmazsa, geçici bütçelerle finansman sağlanması gerekiyor.

Ancak geçici bütçe de kabul edilmediğinde federal hükümet harcama yetkisini kaybediyor ve temel hizmetler dışındaki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.

Bu süreçte, “temel olmayan” kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ordu, istihbarat servisleri, hastaneler, havaalanları ve cezaevlerinde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

Temel personel arasında yer alan bu çalışanlar, kapanma süresince maaşlarını ancak Kongre yeni bütçeyi onaylayana kadar alamıyor.

ABD’de Hükümet Kapanmalarının Tarihçesi

Federal bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 1981’den bu yana 10 kez üç gün veya daha kısa süreli kapanmalar yaşandı.

Ancak hükümetin faaliyetlerini ciddi şekilde etkileyen dört uzun süreli kapanma da oldu.

ABD’de en son hükümet kapanması, Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde gerçekleşmişti.

Trump’ın Meksika sınırına duvar inşası için finansman talebini içermeyen bütçe tasarısını imzalamaması ve Demokratların geri adım atmaması, hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı.

2018 Aralık ayında başlayan ve 35 gün süren bu kapanma, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması olarak kayıtlara geçti.

