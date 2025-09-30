Çin'den ''İran'' açıklaması: Yaptırımlara karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Jiakun, BM Güvenlik Konseyi'nde, İran'a yönelik yaptırım mekanizmasının ertelenmesini öngören taslağın reddedilmesine tepki göstererek, ''Bu taslağın amacı, İran nükleer sorununa diplomatik bir çözüm bulunması için uygun koşullar yaratmaktı. Yaptırımların geri getirilmesi (tetik) mekanizmasının işletilmesi, İran nükleer sorunuyla ilgili diplomatik çözüm sürecini ciddi biçimde geriye götürmüştür’’ dedi.

Çinli yetkili, ''İran'a yönelik güç kullanma tehdidine, yaptırım uygulanmasına ve baskıya karşıyız; ABD'nin nükleer anlaşma olarak da bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasından tek taraflı olarak geri çekilmesi, bugünkü krizin temel nedenidir.'' ifadesini kullandı.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın başvurusu üzerine İran'a yönelik BM yaptırımları yaklaşık 10 yıl sonra yeniden yürürlüğe girmişti.

Tahran yönetimi yaptırımlara "güçlü ve uygun" bir yanıt vereceklerini açıklamıştı.