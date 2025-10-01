Pezeşkiyan: Çin, dünya ülkeleri için ortak refahın temelini oluşturuyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıl dönümü münasebetiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bir kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mesajında İran milleti ve hükümeti adına Çin’in Ulusal Günü’nü tebrik ederek, bu günün Çin halkının birlik, ilerleme ve kalkınma yolundaki kayda değer başarılarını simgelediğini vurguladı. Pezeşkiyan, Çin’in bu yoldaki gelişiminin dünya ülkeleri için ortak refahın temelini oluşturduğuna dikkat çekti.

Pezeşkiyan mesajında ayrıca, “Pekin’de yaptığımız son görüşmede de ifade ettiğim gibi, Çin Halk Cumhuriyeti ile kapsamlı stratejik ortaklık, İran İslam Cumhuriyeti için öncelikli bir konudur. Değişken ve karmaşık uluslararası ve bölgesel şartlar, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ve her alanda geliştirilmesini gerekli kılıyor,” ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı, mesajının sonunda iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde güçlenerek gelişmeye devam etmesini temenni etti.