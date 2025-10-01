  1. Spor
1 Eki 2025 08:01

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek (+Foto)

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek (+Foto)

Galatasaraylı futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı.

Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek (+Foto)

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Liverpool müsabakasını da boş geçmedi.

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek (+Foto)

Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartları açan taraftarlar, güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek (+Foto)

News ID 1930889

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler