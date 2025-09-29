Eric Cantona’dan Filistinli takıma destek

Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki bir takıma destek amacıyla başlatılan kampanyaya katıldı.
Cantona, ABD merkezli Instagram platformunda yaptığı paylaşımda, Beytüllahim’de yer alan Aida mülteci kampının futbol takımı "Lajee Celtic Club"ın formasıyla poz verdi.
Paylaşımında, yardım kampanyasının İskoçya’daki Celtic taraftar grupları tarafından organize edildiğini belirten Cantona, formaların satışından elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını duyurdu.
Kaynak: T24
