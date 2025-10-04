  1. Spor
Pep Guardiola, İspanyol halkını Gazze için protestoya çağırdı

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İspanya'nın Barcelona kentinde bugün düzenlenecek gösterilere katılım çağrısında bulundu. Guardiola, yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananları "canlı yayında soykırım" olarak nitelendirdi.

Guardiola, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Binlerce çocuk öldürüldü ve başkaları aynı kaderi yaşayabilir. Gazze harap, insanlar yiyecek, içme suyu ve ilaç bulmak için perişan durumda" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör, sivil toplumun organize olarak harekete geçmesinin ve hükümetlere baskı uygulamasının hayat kurtarabileceğini belirterek Barcelonalıları gösterilere katılmaya davet etti.

Guardiola, haziran ayında Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı alırken de Gazze halkına destek mesajı vermişti. "Gazze'de yaşananlar insanlık adına son derece üzücü. Masum insanların, özellikle çocukların ölümü ve ailelerin yaşadığı acılar içimi parçalıyor" diye konuştu.

Bu çağrı, siyonist rejim tarafından eleştirildi. Sözde Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Guardiola'yı hedef alarak, çocukları ve Avrupa'yı kasteden tehditkâr ifadeler kullandı.

