Ensarullah lideri El Husi'den Sumud Filosu'na saldırıya tepki

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, Yemen'ın son durumu ve bölgesel gelişmeler hakkında bir konuşma yaptı.

El-Husi, Siyonist İsrail rejiminin Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırı hakkında, ''Sumud Filosu karşılaştığı tüm tehlikelere rağmen Filistin'i desteklemekten vazgeçmedi. Siyonist düşman, geçmişte olduğu gibi bu filoya yine saldırdı ve gemideki aktivistleri kaçırdı. Bu aktivistler, Siyonist düşmanı dünya nezdinde itibarsızlaştırmayı başardılar.'' dedi.

Trump tarafından önerilen sözde Barış Planı'nı eleştiren El-Husi, ''Trump’ın planındaki amaç Gazze’yi direnişten arındırmaktır.'' dedi. Ensarullah lideri, bu planın tamamen Tel Aviv rejiminin lehine olduğunu söyeldi.

El-Husi, Yemen’in İsrail’e karşı mücadelesinin de kararlılıkla süreceğini açıkladı.