İsrail'e casusluk yapan dedektif MİT tarafından yakalandı!

İsrail adına faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kişiyi “Metron Faaliyeti” adı verilen operasyonla yakaladı.

Türk medyasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştıkları tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Ortadoğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

