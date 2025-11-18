Erakçi, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra her iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede yarın Viyana'da yapılması beklenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan ve E3 olarak da bilinen Avrupa Troykası'nın İran nükleer meselesine ilişkin sunduğu taslak kararı ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Filistin ile Gazze'deki gelişmeler ve BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD tasarısı değerlendirildi.