  1. Dünya
  2. Asya
3 Eki 2025 17:49

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı Pakistan'da protesto edildi

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı Pakistan'da protesto edildi

Siyonist İsrail'in, insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Pakistan'da protesto edildi.

Siyonist İsrail'in, insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Pakistan genelinde birçok kentte protesto edildi.

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı Pakistan'da protesto edildi

Ellerindeki Pakistan ve Filistin bayraklarıyla toplanan grup, işgalcilerin Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları sloganlar atarak protesto etti.

Sumud filosuna saldırının ardından dünyanın dört bir yanındaysa halklar İsrail’in haydutluğunu protesto ediyor.

Dünyanın dört bir yanından Gazze’ye insani yardım taşımak için yola çıkan Sumud Filosu’ndaki son gemi de uluslararası sularda İsrail tarafından engellendi. İsrail rejimi yasadışı olarak alıkoyduğu 500’e yakın aktivisti Necef Çölü’ndeki hapishaneye götürdü

News ID 1930965

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler