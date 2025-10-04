İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki Türk aktivistler Türkiye’ye gönderiliyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in uluslararası sularda ele geçirdiği Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Keçeli, teknelerde bulunan Türk vatandaşlarından 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçakla Türkiye’ye dönmesinin planlandığını, ancak kesin sayının henüz netleşmediğini söyledi.

Diğer vatandaşların işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Keçeli, bu uçakta üçüncü ülkelerden bazı vatandaşların da bulunmasının planlandığını ifade etti.