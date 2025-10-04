Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki baskı İsrail'in yetersizliğinden kaynaklanıyor

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Lübnan Hizbullahı’nın şehit liderleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyüddin’in şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla İran Devlet Televizyonuna verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Kaani, “Direniş Cephesi’nin kahramanı, direnişin lideri şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve sadık yoldaşı, mücahit kardeşi Seyyid Haşim Safiyüddin’in şehadetinin üzerinden bir yıl geçti.” dedi.

İsrail düşmanının, liderlerini kaybettikleri son bir yılda Hizbullah’ı zayıflamış bir hareket olarak göstermeye çalıştığını belirten Kaani, hareketin yeni deneyimler yaşadığını ve giderek güçlendiğini vurguladı. “Hizbullah, baskıların, yaptırımların, tehditlerin ve zorlukların zirvesine tanıklık ederken kahraman liderini kaybetti. Ancak geri çekilmekle kalmadı, aynı zamanda en önemli tarihi savaşlarından birine güç ve cesaretle girdi,”ifadesini kullandı.

Kaani, “İşgal altındaki toprakların kuzeyindeki yerleşimcilere yönelik hedef odaklı ve sürekli operasyonlar, direnişin Siyonist düşmanın suçlarına verdiği yanıtın yalnızca bir parçasıydı. Komutanların fiziksel yokluğu, yolun sonu değildir; aksine, kanlarının cepheyi her zamankinden daha canlı, daha güçlü ve daha kararlı hale getirdiğini gösteriyor,” açıklamasını yaptı.

Aksa Tufanı Harekatı’nın nasıl başladığını anlatan Kaani, “7 Ekim öğleden sonra Lübnan’a vardım. Seyyid Bey [Nasrallah] ile olay, yaşananlar ve yapılması gerekenler hakkında konuştum. Seyyid Bey’in o sabahtan beri, o olayla ilgili dini görevini ve İslami sorumluluğunu yerine getirmekle meşgul olduğunu gözlemledim. Ne ben, ne Seyyid, ne de Hamas’ın önde gelen liderleri operasyondan önceden haberdar değildi,” şeklinde konuştu.

Kaani, “Operasyon 7 Ekim’de duyurulduğunda, Heniyye Bey Irak’a gitmek üzere uçağa doğru gidiyordu. Haber Şehit Heniyye Bey’e ulaştığında havaalanından döndü; bu nedenle Şehit Heniyye Bey, operasyon başladığında operasyondan haberdar değildi,” değerlendirmesinde bulundu.

General Kaani, Hizbullah ile mücadelesinde birçok ülkenin Siyonist rejime yardım ettiğini belirtti ve “Siyonist rejim [Güney Lübnan’da] 2 kilometreden daha az ilerleme kaydetti" dedi.

Hizbullah’ı zayıflamış bir hareket olarak göstermeye çalışan Siyonist rejimin durumunun hiç de öyle olmadığını vurgulayan Kaani “Rejim gerçekten savaşı sürdürme kapasitesine sahipse ve Hizbullah’ın performansının kalitesine dayanabiliyorsa, neden ateşkese başvurdu? Ateşkesi talep eden rejimdi,” şeklinde konuştu.