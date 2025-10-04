  1. Dünya
Netanyahu Ofisi’nden Hamas’ın ateşkes planına yanıtına tepki

Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu’nun ofisi, Hamas’ın Donald Trump’ın ateşkes planına resmi yanıtının ardından, İsrail’in esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını derhal uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Hamas’ın yanıtını takiben Trump planının ilk aşamasını hemen hayata geçirmek için hazırlık yaptığı belirtildi. Ayrıca İsrail’in, savaşı sona erdirmek amacıyla ABD Başkanı ve ekibiyle tam işbirliği içinde hareket edeceği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in savaşın sona erdirilmesinde kendi belirlediği prensipler doğrultusunda ilerleyeceğinni ifade edildi.
 

