Siyonist kaynaklardan “Gazze'nin işgal süreci durduruldu” iddiası

Ma’an’ın aktardığına göre, Siyonist rejimin medya kaynakları, bu rejimin siyasi çevrelerinin orduya Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını azaltmaları ve sadece teyakkuz halinde bulunmaları talimatını verdiklerini bildirdi.

Bu iddiaya göre, rejimin siyasi çevreleri orduya, Gazze şehrinin işgal sürecinin durdurulduğunu ve askeri operasyonların en düşük seviyeye çekilmesi gerektiğini iletti.

Söz konusu kaynaklar ayrıca, Siyonist rejim Genelkurmay Başkanı’nın işgalci askerlere Trump planının ilk aşamasını uygulamaya hazır olmaları yönünde talimat verdiğini belirtti.

Hamas’ın Gazze savaşını sona erdirmek için Donald Trump’ın önerdiği planın genel ilkelerini kabul ettiğini açıklamasının ardından bölgesel ve uluslararası taraflardan bir dizi tepki ve olumlu karşılık geldi. Buna karşılık, Siyonist rejim çevrelerinden şaşkınlık ve anlaşmazlık haberleri yansıdı.

Daha önce Axios, bir Siyonist yetkiliye dayanarak, Netanyahu’nun Trump’ın tutumundan şaşkınlık yaşadığını yazmıştı.

Habere göre Netanyahu, Trump’ın tutumunu açıklamasından önceki istişarelerde, Hamas’ın plana verdiği tepkiyi bu hareketin olumsuz yanıtı olarak değerlendirmişti. Ancak ABD Başkanı, Hamas’ın plana olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Bir Siyonist yetkili de Axios’a yaptığı açıklamada, Hamas’ın plana olumlu yanıt verdiği izleniminin güçlenmemesi için Netanyahu’nun Amerikalılarla koordinasyonun zorunlu olduğuna vurgu yaptığını söyledi.