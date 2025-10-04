Gazze'de şehit sayısı 67 bini aştı

Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım saldırılarında şehit sayısının 67 bin 74'e, yaralı sayısının ise 169 bin 430'a ulaştığını açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yaşanan saldırılarda 66 şehit ve 265 yaralının hastanelere ulaştırıldığını bildirdi.

Şehitlerin arasında yardım dağıtımı sırasında hedef alınan sivillerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, sadece son bir günde 6 şehit ve 40 yaralı kayda geçti.

Bakanlık ayrıca, "ekmek arayışı şehitleri" olarak anılan sivillere yönelik saldırılarda toplam 2 bin 603 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 94 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Verilere göre, mart ayında bozulan ateşkesin ardından şehit sayısı 13 bin 486'ya, yaralı sayısı ise 57 bin 389'a ulaştı.