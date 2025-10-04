Esther Projesi: İsrail, sosyal medya influencerlarına büyük ödemeler yapıyor

İsrail rejimi, Gazze Savaşı’ndaki suçlarını aklamak amacıyla Instagram ve TikTok influencerlarına büyük meblağlarda para ödüyor.

Amerikan Responsible Statecraft sitesinin raporuna göre, Washington merkezli “Bridge Partners” şirketi aracılığıyla yürütülen “Influencer Kampanyası” kapsamında, İsrail yanlısı içerik paylaşan influencerlara her gönderi için 6,100 ile 7,300 dolar arasında ödeme yapılıyor.

FARA (Yabancı Temsilciler Kaydı) kapsamında sunulan belgelerde, bu kampanya için 2024 yılında 6 aylık bir dönem için toplam 900 bin dolar bütçe ayrıldığı belirtiliyor.

Netanyahu da yakın zamanda “Nasıl karşı koyacağız? Influencerlarımızla. Onlar çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Ancak, “Project Ester” adı verilen son kampanyada influencerların kimlikleri gizli tutuluyor.

Dünyanın birçok yerinde İsrail karşıtı protestolar ve savaş karşıtı yürüyüşler devam ederken, bu büyük ödemelerin İsrail’in sesini duyurmada etkili olup olmayacağı tartışılıyor.