"Özgürlük Filosu" İtalya'dan Gazze'ye doğru ilerliyor

İsrail'in daha önce Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından, Özgürlük Filosu adını taşıyan yeni bir deniz konvoyu Gazze'ye doğru hareket etti.

Anka Haber Ajansı'na göre, Özgürlük Filosu adında 11 gemilik ekipte 22 ülkeden 56 aktivist, doktorlar ve gazeteciler de yer alıyor. Filoda mayıs ayında Gazze’ye doğru yola çıkıp saldırıya uğrayan "Vicdan" gemisi de var. Özgürlük Filosu, İsrail ablukasını kırmak adına İtalya’nın Otranto limanından yola çıktı. Filonun organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim Pazar günü Gazze’ye ulaşılacak.

Gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist var

Özgürlük Filosu'nun organizatörlerinden Ekrem Kubilay Karadeniz, yaptığı açıklamada, filodaki "Vicdan" gemisinin, abluka altındaki Gazze'ye doğru mayıs ayında sefere çıkmak üzereyken Malta yakınlarında dron saldırısına uğradığını hatırlattı. Karadeniz, geminin beraberindeki 10 gemiyle abirlikte seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Gemide çok sayıda doktor, gazeteci ve aktivist yer alırken Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de bu gemide yer alıyor. Sema Silkin Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moralimiz yüksek; Özgürlük Konvoyu olarak emin adımlarla Gazze’ye doğru yol alıyoruz" dedi.